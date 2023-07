Kylian Mbappé rechazó jugosa oferta de Al Hilal de Arabia Saudita

El delantero francés Kylian Mbappé rechazó la propuesta de jugar en Arabia Saudita con Al Hilal, que puso sobre la mesa una oferta récord de 300 millones de euros a Paris Saint-Germain (PSG) que el club estaba dispuesto a aceptar, según la prensa deportiva gala.

Una delegación del Al Hilal estuvo este miércoles en París para cerrar detalles de la marcha del brasileño Malcom a Arabia y los representantes del club saudí esperaban aprovechar la ocasión para intentar convencer a la estrella de PSG.

El entorno del capitán de la selección francesa, sin embargo, rechazó reunirse con ellos porque Mbappé no contempla esa opción para su futuro, según informó el diario L'Équipe.

La oferta de Ak Hilal, en el que jugarán esta temporada el serbio Sergej Milinković-Savić y el defensor senegalés Kalidou Koulibaly, hubiera convertido a Mbappé en el fichaje más caro de la historia.

Hasta ahora, el propio PSG es el que más ha pagado por un jugador, 222 millones de euros por el brasileño Neymar cuando éste militaba en FC Barcelona.

El delantero francés continúa estos días entrenándose en la nueva ciudad deportiva de PSG en Poissy, a las afueras de París, junto al resto de descartados de la gira asiática.

Con su exclusión, la directiva qatarí del club parisino busca presionarle para que prolongue su contrato un año más, hasta junio de 2025 antes del 31 de julio, o se vaya con un fichaje.

PSG busca así evitar que Mbappé, su jugador insignia, se marche libre a finales de 2024, tal y como el delantero manifestó que hará, lo que implica que puede fichar gratis por otros equipos.

Eso significaría que el club de la capital francesa se perdería el beneficio de su eventual venta, después de haberlo comprado por 180 millones en 2017 y de haberle pagado decenas de millones de euros de salario.

Despite Al Hilal delegation flying to Paris Kylian Mbappé has rejected to negotiate with Al Hilal ⛔️🇸🇦 #PSG



Mbappé has currently no intention to open talks despite €200m fixed salary proposal plus 100% image rights.



⚪️ PSG, convinced that Mbappé agreed terms with Real Madrid. pic.twitter.com/bsbF0zlreP