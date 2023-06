Mbappé: No he pedido dejar PSG ni fichar por Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, descartó haberle pedido a la dirigencia de Paris Saint-Germain dejar el equipo para irse a Real Madrid en el presente mercado de fichajes.

Mbappé dijo en La Gazzetta dello Sport: "No he pedido dejar PSG ni fichar por Real Madrid. Solo le dije al club que no activaría la opción de ampliar mi contrato hasta 2025. Con el PSG nunca hablamos sobre la ampliación del contrato".

También dejó en claro que "para un jugador como yo, el objetivo es ganarlo todo. Sabíamos que en el PSG había carencias que, tarde o temprano, íbamos a terminar pagando".

Durante las últimas horas surgió la versión de que los parisinos quieren vender a "Donatello" cuanto antes, con el fin de no dejar partir gratis en la próxima temporada al valioso jugador.

En la misma entrevista, el campeón del mundo en Rusia 2018 se deshizo en elogios para Lionel Messi, destacándolo "potencialmente como el mejor jugador de la historia" y manifestando su extrañeza por el rechazo de los hinchas de PSG.