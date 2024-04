Mbappé y un cruce poco amistosos con Luis Enrique

Kylian Mbappé tuvo un cruce poco amistoso con su entrenador Luis Enrique luego del partido que igualaron como locales 1-1 con Clermont.

Mbappé, al igual que la mayoría de titulares habituales del Paris Saint-Germain, se quedaron en el banco de suplente, con la intención de reservar fuerzas para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo miércoles 10 frente al Barcelona.

El panorama cambió cuando la visita se puso en ventaja gracias al gol de Habib Keita a los 32’. Esto motivó al entrenador español a realizar modificaciones para buscar la paridad, y una de ellas fue la inclusión de Mbappé. El empaté llegó a cinco minutos del final por medio de Gonçalo Ramos, sin embargo los parisinos dejaron escapar la victoria.

Al término del cotejo las imágenes fueron claras y mostraron al delantero molesto en un cruce con su entrenador. Todo frente a los continuos rumores que Mbappé y su técnico no están pasando por una buena relación, ya que el atacante no se ha mostrado a gusto cuando lo sacan de los partidos, aunque los resultados no sean favorables al PSG, por lo que esta situación pone más interrogantes de la convivencia que hay en el conjunto francés.