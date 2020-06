Enzo Ruiz y el retorno de La Serena a los trabajos: Me siento feliz, entreno con otra energía

El volante de Deportes La Serena, Enzo Ruiz, manifestó su alegría por el regreso del plantel a las prácticas grupales, de cara a un eventual retorno del Campeonato Nacional.

Sobre esto, el mediocampista dijo que "yo personalmente me siento feliz, entreno con otra energía. Quizás no hay contacto entre los compañeros, pero por lo menos los ves que están cerca, es diferente cuando tienes que entrenar con una aplicación. A mí personalmente me gusta mucho y estamos tomando todas las precauciones necesarias del caso".

"Soy muy optimista, pero tampoco soy necio, veo todo lo que está pasando y me doy cuenta que la situación está difícil, es comprometedora. No sé si arrancaremos el 31 de julio como está como estaba estipulado. Ojalá que todo esto vaya bajando y se normalice un poco más para que se puedan retomar las actividades, pero creo que está difícil", agregó.

Por su parte, Carlos Espinosa de Curicó Unido valoró lo mismo, aunque lamentó que debieran suspender los trabajos por el ingreso de la ciudad a la cuarentena, señalando que "se extrañaba mucho entrenar, fue muy bueno, nos sirvió harto, es otro tipo de entrenamiento que se echaba de menos".

"Quedamos con gusto a poco porque nos duró solo cuatro días, pero viendo la situación era necesaria una cuarentena acá porque se estaban disparando muchos los contagios. Fue una semana totalmente ganada con esos cuatro días en los que tuvimos la posibilidad de entrenar en la cancha, de poder hacer cosas distintas a las que veníamos haciendo", indicó.

El DT de San Luis de Quillota, Víctor Rivero, aseguró por otro lado que "llevábamos una semana de iniciados los entrenamientos y tuvimos la noticia de que nuestra ciudad entró en cuarentena, por lo cual debemos respetar los protocolos que corresponden y eso implica que tenemos que dejar de entrenar de forma presencial".

"Esperemos que esto no se extienda por mucho tiempo y que la cuarentena logre el objetivo. Los muchachos estaban muy ilusionados de poder volver a entrenar, a compartir con sus compañeros. Ahí uno entiende la importancia del grupo, que se necesita por un tema psicológico", apuntó.

Luis Marcoleta, estratega de Rangers, afirmó en tanto que "si puedo resumir de todo lo que rescato de los muchachos, porque yo los recibo cuando llegan, los saludo, converso un poquito con ellos, cuando se van también, un poco para ir evaluando, lo que más me llama la atención es su felicidad. Ellos han sentido felicidad de volver a las prácticas".