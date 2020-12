Miguel Ramírez pidió que ANFP analice el fichaje de Humberto Suazo en La Serena

El entrenador de Santiago Wanderers pidió que la ANFP analice si la contratación del delantero Humberto Suazo en Deportes La Serena fue legítima, pues considera que "hay una situación pendiente" en relación a su incorporación en el lugar del delantero Stefan Pino, que estaba lesionado.

"No lo hemos conversado, pero seguramente nuestro presidente va a estar atento a todo lo que pueda acontecer. Así que no me cabe duda que si hay que hacer algo, algo se hará. Ahora, hay otras situaciones que se tienen que analizar con respecto a situaciones que han pasado en el torneo como, por ejemplo, lo que pasó con Deportes La Serena", señaló el DT del cuadro "caturro".

Según Ramírez, del cuadro "granate" salió Pino y ficharon a Suazo porque el primero de los atacantes salió "estaba inhabilitado por su lesión de seis meses y antes de los seis meses el jugador ya estaba jugando en otro equipo".

"Hay una situación pendiente, siento yo, que la ANFP tiene que analizar", sentenció en relación a que el ariete forma parte de Deportes Copiapó.