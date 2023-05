Presidente de La Serena: Si subimos, Felicevich puede entrar a la propiedad

El presidente de Deportes La Serena, Cristián Contardo, aclaró su vínculo con el representante de jugadores Fernando Felicevich, y adelantó que si el club logra el retorno a Primera División, el destacado agente de futbolistas podría entrar a la propiedad del club granate.

"Como en cualquier negocio, se establecen opciones para ejercer una venta, es decir, si se dan ciertos parámetros en ventanas acordadas. La primera fue en 2020, pero nos pilló la pandemia. Estar en Primera hace saltar a la siguiente ventana. Fernando no tiene interés de entrar en la propiedad del club si está en la B. Si subimos, se abre la ventana y puede entrar en la propiedad", dijo Contardo en diálogo con El Mercurio.

En la nota, el dirigente explicó su vínculo con Felicevich: "Hay gente que interpreta otra cosa, pero yo he sido consistente en decir desde 2018, y hay una entrevista en YouTube de 35 minutos, que tengo asesores con nombre y apellido, Fernando Felicevich y Daniel Behar, que tengo un contrato con remuneración mensual con su empresa, Vibra, por asesorías técnicas, deportivas y gerenciales y que, por otra parte, existe la intención y la opción preferente de entrar en la propiedad del club", señaló.

"No es un secreto a voces, no es que se esconda un nombre. Pero en esto hay morbo. Yo no hubiese entrado jamás a este negocio del fútbol si no hubiese sido de la mano de Fernando Felicevich", añadió.

Sobre el mandato FIFA, que establecerá a partir de octubre que un agente no pueda ser dueño de un club, Contador explicó que "estaré de acuerdo con lo que mandate la FIFA. Si hay otros representantes cuyas conductas funcionan de otra forma y que sí están a los dos lados del mostrador, porque no soy ingenuo, no voy a estar de acuerdo con eso. A mí me convendría que Fernando entrara, obviamente, pero entiendo que al cambiar la legislación, es materia a resolver para no hacer algo ilegal".