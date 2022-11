Rodrigo Brito: Tengo que hacer un mea culpa, a lo mejor me faltó liderazgo

El zaguero y referente de Deportes La Serena Rodrigo Brito se mostró triste por el descenso del cuadro "granate" e hizo un mea culpa tras la caída 3-0 frente a Audax Italiano.

"También tengo que hacer un poco de mea culpa, a lo mejor mi falta de liderazgo o de llevar algún tipo de situaciones estuvo al debe y sí, faltó mucho ese tipo de cosas; ahora bien, termino contrato. No sé qué va a pasar, antes tampoco podía anticiparme a algo, independiente del resultado que se diera hoy", dijo luego del duelo disputado en el Estadio La Florida.

"Hoy termino, tengo que ver bien porque a pesar que jugué muchos partidos, me sentí bien y traté de dar lo mejor. No sé qué va a pasar en esta semana o durante estos meses, no sé quién va a llegar o si nos vamos a juntar a conversar con la dirigencia. Esas cosas no dependen de mí", agregó.

"Obviamente me voy triste, no quería terminar una etapa así en el club, porque desde que volví había hecho una promesa, que si volvíamos íbamos a dejar a La Serena en Primera. Lo habíamos logrado, pero lamentablemente en el tiempo no lo supimos sostener. Me voy bien amargado", completó.