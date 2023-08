Bayern Munich denunció insultos racistas contra uno de sus jugadores

Bayern Munich denunció insultos racistas proferidos a través de internet contra el delantero francés Mathys Tel tras la derrota por 3-0 sufrida por el campeón alemán en la supercopa ante RB Leipzig.

"Quien escribe semejantes comentarios racistas asquerosos no es seguidor del FC Bayern", dijo el club alemán en un comunicado de prensa.

"Mathys, estamos contigo y tienes nuestro respaldo", agrega el comunicado.

Tel, que tiene 18 años y es una apuesta de futuro de Bayern, dijo que no estaba dispuesto a dejar que los insultos le afecten.

"No alcanzarán nada y no afectaran a nadie. Estoy aquí para crecer y cada día aprendo algo nuevo. Le doy gracias a mi verdadera familia que me apoya, haga buen tiempo o llueva", dijo Tel en su cuenta de Instragram.

Tel tuvo una presentación desafortunada ante Leipzig al fallar varias ocasiones claras de gol que hubieran cambiado la historia del partido.

Tras el encuentro aparecieron comentarios en los que se le pedía a Tel que dejara el club acompañados de insultos racistas y de emoticones que mostraban un simio.

Entre tanto, muchos de los comentarios fueron borrados y aparecieron manifestaciones de solidaridad con Tel.