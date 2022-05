Beccacece reclamó por programación del duelo con Boca: No pasa en ninguna liga del mundo

El entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, reclamó por la programación de su duelo de los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina debido a que le obligaron a jugar con Boca Juniors dos días después de un partido ante Patronato.

El equipo del ex DT de la U perdió 2-0 y tras la eliminación, sostuvo que "no nos gusta quejarnos de esas cosas, pero sí son reales y duele. Estuvimos cuatro meses brindando una entrega enorme, logramos el objetivo tan deseado y jugamos 48 horas después".

"Nos tocó a nosotros, podía haber sido Gimnasia, Argentinos o Newell´s. No es con Defensa, no lo consideramos personal, pero está mal diseñado todo. Se deberá revisar para que no vuelva a ocurrir. No pasa en ninguna liga del mundo que un equipo juegue 48 horas después", siguió.

"El cuerpo y el físico también es importante. Nosotros tratamos de ser nobles y mover la pelota, pero es cierto que no encontramos algunas rutas de pase. Boca tuvo mérito, hizo un gran partido y tiene buenos jugadores. Fue un poco de todo, no solo el agotamiento nuestro. Ahí se explica la derrota, que estuvo bien", completó Beccacece.