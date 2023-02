Brian Fernández volverá a Colón tras su brote psicótico: No quise lastimar a nadie

El futbolista argentino Brian Fernández, exUnión La Calera, confirmó que se sumará a Colón de Santa Fe, club que dirigirá Néstor Gorosito, donde intentará relanzar su carrera luego del brote psicótico que lo tuvo internado durante 2022.

Fernández estuvo cerca de fichar en San Luis de Quillota, pero no pudo cerrar su llegada según explicó la prensa trasandina, y se incorporará por seis meses con un contrato de productividad al "Sabalero".

"Me junté con la dirigencia para ver cuál es la situación a seguir. Es una revancha, son los últimos meses que me quedan en Colón y sé que puedo revertir la situación. No tuve mucha continuidad, pero viene un técnico nuevo", dijo a TyC Sports.

"Estoy bien, tengo muchas ganas de revertir la situación y jamás quise lastimar a nadie. Es un problema personal con el que tengo que luchar día a día y trato de mejorar para hacerlo mejor", dijo sobre el momento en que apedreó un bus en octubre pasado.

"Daré lo mejor de mi y esperaré que el técnico esté de acuerdo conmigo para poder estar. Quiero aportar lo mío en estos últimos meses que me quedan, disfrutarlo y brindar lo mejor de mi en la categoría que me toque estar ahora. Si el técnico me ve bien y predispuesto, espero ser parte del equipo de Primera División", completó.