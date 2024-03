Bruno Barticciotto lamentó nueva lesión: Estos meses no han sido fáciles

El jugador chileno Bruno Barticciotto lamentó una nueva lesión que lo tendrá fuera de las canchas en Talleres de Córdoba, según contó en sus redes sociales.

"Nuevamente me toca estar fuera, otra lesión más", escribió en su perfil de Instagram.

Para el formado en U. Católica, "estos seis meses desde que llegué al club no han sido fáciles, he hecho todo lo posible para poder estar bien en todos los aspectos, realmente no sé qué más falta, pero bueno, es lo que me está tocando pasar".

"Voy a seguir dejando todo para estar a disposición lo antes posible y solo agradecer a la gente que está en el día a día que se ha hecho difícil de llevar", finalizó.

Su padre, Marcelo Barticciotto, le comentó el posteo: "Nadie dijo que iba a ser fácil, sé que vas a volver más fuerte que nunca; te amo con toda mi alma y sé que vas a brillar como siempre lo has hecho en Talleres. Aguante la T y su gente".