Crisis en Huracán: Jugador acusó a Guillermo Soto de no dar la cara por "un dolorcito"

Luego de la eliminación de Copa Sudamericana ante Guaraní y el despido de Sebastián Battaglia de su cargo como entrenador, la crisis interna en Huracán continúa tras las duras acusaciones que formuló el defensor Fernando Tobio.

El zaguero elogió a los jóvenes del club y acusó a sus compañeros, el chileno Guillermo Soto y Gabriel Gudiño, quienes no viajaron a Paraguay por una entorsis de tobillo y un traumatismo en el empeine, respectivamente, de no dar la cara.

"Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años que ponen la cara por el club. Otros por un dolorcito no están y no dan la cara. Eso a mí me molesta mucho y se hace todo muy difícil", dijo tras el partido el zaguero.

El elenco del "Globito" ahora deberá pugnar por salir de los últimos lugares de la tabla dado que tiene serio riesgo de perder la categoría.