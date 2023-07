El polémico gol que le anularon a Unión Santa Fe ante Boca Juniors

El empate 0-0 entre Unión Santa Fe y Boca Juniors en la Liga de Argentina quedó marcado por un polémico gol anulado a Claudio Corvalán, pese a que la revisión del VAR ratificó que estaba habilitado.

Eran los primeros minutos del segundo tiempo cuando Imanol Machuca metió el pase filtrado y Corvalán avanzó al área para superar a Sergio "Chiquito" Romero. pero el juez asistente Walter Ferreyra tenía la bandera levantada, por lo que el árbitro Andrés Merlos lo anuló.

En Unión Santa Fe esperaban que el VAR corrigiera el error del asistente, pero el árbitro no cambió la decisión, pese a que el trazado de líneas mostraba que el jugador estaba habilitado.

LA POLÉMICA EN SANTA FE - Corvalán marcó el 1-0 de Unión ante Boca pero todo fue anulado por offside. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/BM2o6PDtGw — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2023

Tras el partido, el técnico Kily González estalló con la situación: "Mucho no hay que decir. Hablamos tanto del VAR. Es más, veo imágenes de cómo está tirada la línea y da risa, da risa. Nos jugamos muchísimas cosas. Hay una hinchada que estamos sufriendo una situación que nosotros necesitamos los puntos... No me gusta que me roben. Que no me regalen, pero que no me roben".

"Merecimos más que este punto y encima te roban de la manera que te roban. Entonces, ¿contra eso qué vas a hacer? Hablamos tanto del VAR, del VAR, de que están los detalles. Esto es muy claro. Y vuelvo a repetir, hasta la misma gente de Boca te dice que es gol", concluyó.