En Argentina apuntaron a un quiebre entre Gustavo Quinteros y el plantel de Vélez

Gustavo Quinteros vive días complejos luego de la goleada que sufrió Vélez a manos de River Plate en la tercera fecha del fútbol argentino, acrecentando además un mal arranque de torneo que además aseguran ha generado un quiebre en la relación entre el DT y el plantel del "Fortín".

Es que el extécnico de Colo Colo lamentó la dura derrota que sufrió su equipo ante el "Millonario" y en la rueda de prensa posterior al partido habló sobre los errores que cometieron sus dirigidos en el partido, apuntando además a un fragilidad defensiva y también en lo anímico.

Lo anterior no habría gustado al equipo de Liniers, y fue el periodista del portal partidario Bien Fortineros Martín Etcheverry el que aclaró la situación, mencionando que: "Hay ciertas actitudes de Gustavo Quinteros que no gustaron en el vestuario, desde la pretemporada. Acusan que fue soberbio, que existieron varios destratos, como llamar a los jugadores por sus apellidos, y no están conformes con su trabajo".

Igualmente el mismo Etcheverry apuntó que la continuidad de Quinteros no se ha puesto en duda por este negativo arranque de temporada, en la que el próximo desafío estará este viernes ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.