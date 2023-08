Exjugador argentino expuso a Holan: A los chicos de Banfield les decía que no sabían parar una pelota

El exjugador argentino Brian Sarmiento hizo una particular acusación en contra del entrenador Ariel Holan durante los últimos días, asegurando que durante sus días como DT de Banfield hostigaba constantemente a los juveniles que pretendían ascender al primer equipo del "Taladro".

Fue el ya retirado Brian Sarmiento el que en el programa Son Aviones se animó a contar la situación que involucró al otrora técnico de Universidad Católica.

"Cuando llegué a Banfield subieron los chicos de reserva y muchos me contaron que Holan no era buena persona, que los trataba mal y les decía que iban a terminar siendo remiseros (conductores de transporte público), que no sabían dar un pase", detalló el delantero también con pasos por All Boys, Arsenal de Sarandí, Girona, Xerez, entre otros.

Sarmiento continuo mencionando que encaró a Holan cuando le tocó enfrentarlo en un duelo ante Defensa y Justicia. "Vino una pelota alta y cuando el defensor saltó a cabecear lo choqué con la cadera, le puse el cuerpo y le gané pero después (la pelota) se fue al lateral y Holan gritó 'ehhh, le metió un codazo'. Lo miré y le dije: 'vuelve al hockey, la con... de tu madre' y él me dijo: 'ehhh, cierra el ort...'. Cuando miré al banco los suplentes se estaban cagando de risa. Yo me quedé con eso", confesó.

- La anécdota de Sarmiento contra Holan: