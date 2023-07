Futbolista de 17 años fue amenazado de muerte por la barra de Vélez Sarsfield

En medio de un complejo momento deportivo, el club argentino Vélez Sarsfield sufrió un violento "apretón" por parte de sus fanáticos más radicales, que tuvo entre los más afectados al joven Gianluca Prestianni, delantero de 17 años que llegó incluso a ser amenazado de muerte.

"Después del partido llegamos a la Villa Olímpica para buscar los autos y que cada uno vaya a su casa. Salimos y estaba todo oscuro. Nos cruzaron los autos, estaban todos los de la barra y nos golpearon", relató a ESPN Argentina.

"Eran cinco o seis autos. Últimamente se veían mucho por el predio y ahora que pasó esto no nos gustó nada. Yo estaba solo en el auto, salí y en un momento frenaron. Primero pensé que estaban robando, después vi su ropa y que eran de la barra. Pensé en dar marcha atrás, pero tenía miedo que después me persiguieran", prosiguió.

"Ellos se acercaron para ver quién era. Como estaba solo, cuando bajé la ventanilla me empezaron a decir cosas. Ahí fue cuando me golpearon", dijo el juvenil.

"Desde los cuatro años que estoy en Vélez. Antes llegaron cosas para irme y no lo hice, no sé si por respeto al club o porque soy hincha. Me quería quedar a jugar; después, que me pegue la barra no me gustó ni a mi ni mi familia. (Seguir) es una decisión demasiado difícil, no sabes qué hacer", añadió Prestianni.

Poco después de la nota televisiva, el portal Doble Amarilla detalló que a raíz de la estrevista llegaron amenazas de muerte contra el delantero por vía telefónica, junto con una advertencia de no salir de su casa.

Gianluca se manifestó por Twitter y pidió "un poquito de respeto y que entiendan la situación que estamos pasando con mi familia. No es nada bueno, estamos realmente muy tristes y asustados por todo lo que estamos pasando en este momento. Disculpas al hincha de Vélez de verdad".

El "Fortín" hiló cuatro partidos seguidos sin ganar y terminó la liga argentina a cinco puntos del descenso, escenario que puede agudizarse dependiendo de su rendimiento en la Copa de la Liga, que también suma para la tabla anual que determina una caída a Segunda División.