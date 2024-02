Polémica declaración de Gorosito tuvo respuesta en Fernando Brandán: Analiza acciones legales

El fútbol trasandino vivió un repudiable momento el pasado miércoles luego de que un hincha de Tigre arrojase un botellazo contra el volante Fernando Brandán, jugador de Chacarita Juniors.

Esta situación no sólo provocó la suspensión del encuentro por los 32avos de la Copa Argentina, sino que tuvo unas polémicas declaraciones del entrenador Néstor "Pipo" Gorosito, quien aseguró que el futbolista rival "cabeceó la botella".

"Está mal. Después hay imágenes que son un poco confusas. El jugador lo corre a uno de Tigre y cabecea la botella. Vi el video de cómo se da una situación así, pero no hay que cabecearla tampoco. Lo vio todo el mundo. No corresponde que tiren una cosa y si nos hubiese pasado a nosotros es lo mismo. Somos colegas de trabajo, no adversarios ni enemigos, pero revisa el video", aseguró el exUniversidad Católica a TyC Sports.

🗣️ GOROSITO: "BRANDÁN CABECEA LA BOTELLA, PERO NO HAY POR QUÉ ARROJARLA"



El entrenador de Tigre se refirió al botellazo que recibió el jugador de Chacarita y expresó que fue él quien buscó la agresión por la que el encuentro fue suspendido.

Frente a esta situación, el afectado Brandán rompió el silencio y explicó: "Cuando me pega la primera cosa, miro a la tribuna y veo cinco o seis personas que empiezan a tirar cosas y yo lo que quiero es ir a protestarle al árbitro que nos están tirando cosas. No tuve reacción. Cuando la veo (a la botella) ya la tengo encima".

"Lo que no quiero es sacar ventaja ni mucho menos. Me duele mucho, no sólo a mí, sino lo que siente mi familia. Llegué a las 12 de la noche a la clínica, estaba mi hija más grande y me dijo: 'Pa, ¿por qué cabeceaste una botella?'", añadió el volante de Chacarita en conversación con Radio La Red.

Por último, Brandán fue enfático sobre las frases de Gorosito: "Acepto algo si golpea la puerta y entra a mi casa a pedir disculpas a mi familia. A mí nadie me puede decir, ni apuntarme nada. Cada uno se hace cargo de lo que tiene que decir también, con mi representación estamos analizando arrancar un curso legal".