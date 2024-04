Rotura de ligamento cruzado: La lesión que tiene en alerta al fútbol argentino

La grave lesión que sufrió Lucas Passerini en el debut de Belgrano en la Copa Sudamericana, frente a Internacional, aumentó la alerta respecto al aumento de jugadores que han sufrido la rotura de ligamento cruzado en los últimos meses.

El médico de Boca Juniors, Jorge Batista, cree que el mal estado de las canchas, arbitraje entre otras cosas, son algunas de las causas de una dolencia que en el fútbol argentino se viene produciendo con mucha frecuencia, la rotura de ligamento cruzado.

Es una de las lesiones más temidas en el fútbol ya que los plazos de recuperación parten en seis meses de inactividad. En Argentina el debate está puesto en la gran cantidad de casos que se han generado en el último tiempo. La cifra es sorprendente, 20 jugadores la han padecido en los últimos tres meses.

A propósito de la lesión por el mismo motivo del jugador de Boca Juniors Lucas Blondel el fin de semana, Jorge Batista, médico de Boca, se refirió a la situación. "Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estrés psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales), fatiga física...".describe el profesional, intentando encontrar una respuesta.

También cuestionó el arbitraje sudamericano. "Si bien la mayoría son lesiones indirectas también debo remarcar que en el fútbol europeo se protege más al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja", añadió.

Según Batista el fenómeno está lejos de terminar. "De todo esto se me ocurre una sola conclusión: No veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez más jugadores, esto es inevitable. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses económicos en muchos casos. ¡Una pena!", cerró lamentándose.