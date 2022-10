¡Arturo Vidal gritó campeón! Flamengo se coronó en la Copa de Brasil tras batir en penales a Corinthians

El chileno Arturo Vidal conquistó su primer título junto a Flamengo, luego de que su equipo se impusiera a Corinthians en la Copa de Brasil mediante una vibrante definición a penales en el Estadio Maracaná, tras haber igualado 1-1 en el partido de vuelta de la definición.

A diferencia de la ida, el "Rey" arrancó como titular este miércoles en el coloso de Río de Janeiro ante sus hinchas, teniendo que ejercer un importante despliegue físico hasta que fue reemplazado en los 63' por el joven Matheuzinho.

Recibió aplausos el volante nacional en su salida del terreno de juego tras un desgaste importante, que se vio reflejado tras el pitazo final con una nueva corona para su nutrido palmarés. En esta ocasión, se trata de su bautismo de títulos junto al "Fla" y el número 24 en su carrera, extendiendo su leyenda como el chileno más ganador de la historia.

Quien también recibió su medalla de campeón fue Erick Pulgar, a pesar de que no fue inscrito para este certamen y por ende no vio un solo minuto en cancha en el transcurso de cada partido.

En cuanto a lo ocurrido en el terreno de juego, parecía un trámite para el "Mengao" ya que Pedro abrió el marcador tan solo a los 7 minutos. Sin embargo, aquel buen arranque no fue capitalizado hasta el término del primer tiempo, y eso permitió que el "Timao" despertara en la segunda mitad.

Fue insistente la escuadra de Vitor Oliveira por la igualdad y avisó mediante algunos remates de Roger Guedes que no incomodaron mayormente a Santos, hasta que en los 82' una jugada profunda terminó en la anotación de Giuliano, lo que equilibró todo y forzó a los penales.

En la instancia de los 12 pasos los "rojinegros" acertaron mediante David Luiz, Leo Pereira, Everton Ribeiro, Gabigol, Cebolinha y Rodinei, errando solo Filipe Luis. Mientras tanto, Corinthians sucumió por los penales errados de Fagner y Mateus Vital, que hicieron insifucientes las conversiones de Fabio Santos, Giuliano, Renato Augusto, Yuri Alberto y Maycon.

Gracias a esta nueva corona, Flamengo suma su cuarto trofeo por Copa de Brasil, tomando impulso previo a la final de la Libertadores donde se medirá a Atlético Paranaense, el próximo 29 de octubre en Guayaquil.

A COPA DO BRASIL 2022 TEM DONO, NAÇÃO!



É DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO!



MENGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!#EUTENHO4! #FL4 pic.twitter.com/FMcW1mVmhD