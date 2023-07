Arturo Vidal tuvo discreto desempeño en empate de Atlético Paranaense ante Cruzeiro

El volante chileno Arturo Vidal tuvo un discreto desempeño este sábado en el empate 3-3 entre Atlético Paranaense y Cruzeiro, por la fecha 17 del Brasileirao.

Vidal fue titular, pero no pudo mostrar su jerarquía, jugando condicionado tras ser amonestado en el minuto 16.

Finalmente, fue reemplazado tras el descanso y en redes sociales los hinchas de Paranaense expresaron sus críticas por su juego en la primera parte.

Boas mudanças no Athletico. Pablo proporciona mais velocidade e é mais um jogador de área no ataque. Saída de Vidal, que estava mal no jogo, é justa. Fernandinho traz mais qualidade técnica à equipe, defensiva e ofensivamente. https://t.co/dRg2fYnz4E