Carlos Palacios: Se le critica a los mejores del mundo y no se me va a criticar a mí

Carlos Palacios, volante de Inter de Porto Alegre, nuevamente habló sobre su presente en el fútbol brasileño y se refirió a las críticas que ha tenido por su rendimiento, pese a que lleva poco más de un mes en ese país.

"Trato de no tomar mucha atención. A veces la gente habla muchas cosas sin saber lo que pasa. Las críticas siempre van a estar, acá o en cualquier lado. Se le critica a los mejores del mundo y no se me va a criticar a mí. Es parte del trabajo, la costumbre que uno se tiene que ir haciendo", comentó a La Tercera.

En la misma línea, explicó que "a veces molesta las críticas por cómo son, o cómo se hacen, pero la verdad es que estoy tranquilo. No me ha afectado tanto y no lo he tomado de manera personal".

Palacios, con 20 años, también comentó sobre las expectativas sobre su juego y dijo no sentirse presionado.

"Siempre se va a hablar ucando uno sale a jugar a otro equipo, sea el jugador que sea. Acá he trabajado para poder desarrollarme, sabiendo que acá es mucha más la presion, los objetivos. Estoy tratando que todo fluya rápido, que el tiempo ponga todo en su lugar y que pronto pueda desarrollar todo lo que juego", explicó.

Además, descartó estar con problemas personales que afectan su nivel, y pese a comentar que ha pensado en que "quizás me fui muy rápido", recalcó que se siente seguro de haber tomado "la decisión correcta" al partir a Brasil.

"Me siento muy bien, muy cómodo. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé", añadió.

"Estoy muy cómodo, tranquilo, tratando de disfrutar todo. Es un nuevo ambiente, con nuevos objetivos y nuevos compañeros. Estoy disfrutando todo lo que me está pasando. Estoy enfocado en poder lograr cosas acá. Es falso que estoy mal, que estoy solo. Quiero jugar, disfrutar, aprovechar todo lo que me toca acá en el Inter, tratar de hacer una buena Copa Libertadores. Uno se ilusiona con un poco más, porque tenemos buen equipo para pelear algo", agregó.

Finalmente, apuntó que le ha sido de ayuda ser compatriota de Elías Figueroa y Charles Aránguiz, dos chilenos que hicieron historia en el club.

"Acá se comenta mucho de Elías Figueroa, de Charles también. Eso ha sido una gran ayuda, porque chilenos que hayan pasado y marcaran algo en el club es algo que sirve para que la gente me trate diferente por solo ser del mismo país de donde eran ellos", sentenció.