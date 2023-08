Compañero de Charles Aránguiz protagonizó tensa pelea en Inter de Porto Alegre

Una tensa situación ocurrió este domingo tras el empate de Inter de Porto Alegre y Corinthians en Brasil, ya que un compañero de Charles Aránguiz, el ecuatoriano Enner Valencia, protagonizó una pelea con dos integrantes del plantel del cuadro gaúcho.

Valencia, en primera instancia, tuvo una fuerte discusión con Luiz Adriano, y cuando dejó el terreno de juego, empujó a Magrao, coordinador técnico de Inter, teniendo que ser contenido por otros integrantes del equipo.

De momento, se desconoce la razón del enfrentamiento y la molestia del delantero ecuatoriano, quien entró en el minuto 89 del partido.

Clima quente! Enner Valencia discute com Luiz Adriano e empurra o coordenador-técnico Magrão, do Inter, após empate com Corinthians. pic.twitter.com/Rm0g3BkDL5