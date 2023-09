Corinthians anunció el regreso de Mano Menezes en reemplazo de Vanderlei Luxemburgo

Corinthians anunció este jueves el regreso del técnico Mano Menezes, que ya fue el DT del club en dos oportunidades (2008-2010 y 2014), para sustituir al también exseleccionador brasileño Vanderlei Luxemburgo, despedido el pasado miércoles tras una serie de malos resultados.

"Mano Menezes está de regreso al "Timao", anunció el segundo club más popular de Brasil en sus redes sociales, en las que detalló que le ofreció al entrenador un contrato que lo vincula hasta finales de 2025.

El entrenador, que estaba sin club desde su salida de Inter de Porto Alegre en julio pasado, comenzó a trabajar con Corinthians este mismo jueves, según se constató en las imágenes divulgadas en las redes sociales desde el centro de entrenamiento del club paulista.

Su prioridad será preparar al equipo para el partido del próximo martes en que el "Coringao" visitará a Fortaleza para decidir a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana.

