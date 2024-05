Corinthians le rindió homenaje a Ayrton Senna en el aniversario de su partida

Corinthians le dedicó una emotiva publicación en redes sociales al "mejor piloto de la historia", Ayrton Senna, uno de sus hinchas que más relevancia ha tenido en la historia mundial, recordando su dolorosa partida hace ya 30 años.

Ayrton fue un fiel hincha del "Timao" y en cada oportunidad que tenía, mostraba su amor por el popular equipo de Sao Paulo.

Es por esto, que el equipo de sus amores expreso en la plataforma X: "Hasta el día de hoy, Senna es recordado por los amantes de la velocidad y muchos lo consideran el mejor piloto de todos los tiempos. Pero, además, el brasileño no ocultó su pasión por el fútbol y sobre todo su amor por el Corinthians".

Para dimensionar la idolatría que genera el tres veces campeón de la Fórmula 1, cabe destacar que en varias oportunidades ha superado a Pelé y ha sido considerado el mayor deportista en la historia de Brasil.

De hecho, según publicó el medio Datafolha, en 2014 cuando se cumplieron 20 años de su trágica muerte, se realizó una encuesta en Sao Paulo, su ciudad natal, y el 47% de las personas votó por él. Muy atrás y con apenas el 23% de las preferencias quedó "O Rei".

Revisa la publicación acá:

Há exatos 3️⃣0️⃣ anos, Ayrton Senna nos deixava e o Brasil caía em lágrimas com a perda de um dos seus maiores ídolos. 😢



A manhã do dia 1º de maio de 1994 será para sempre uma das mais tristes da história do esporte mundial. 🏁



Até hoje, Senna é lembrado pelos amantes da… pic.twitter.com/tXrFwnKwJq