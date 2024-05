Esteban Pavez tras su error: "Fue difícil levantarme"

Este miércoles 15 de mayo, Colo Colo rescató un empate valioso en Lima con un 1-1 ante Alianza Lima en 'Matute'.

Sin embargo, el gol del equipo peruano llegó gracias a un error generado por Esteban Pavez, quien sacó la voz y reconoció su falla, pero destacó el punto obtenido.

"La verdad es que es dificil hablar del primer tiempo, porque cometí un gran error. Fue difícil levantarme", dijo a la señal oficial tras el pitazo final.

Conformidad con el rendimiento del equipo

El volante albo, reconoció que a pesar de la igualdad en condición de visitante, no se retiraron del todo felices desde Perú: "Dentro de todo, no nos vamos felices, pero convencidos que la vamos a pelear hasta lo último, aunque no sé si era roja para Arturo Vidal", agregó.

Por último, Pavez resaltó el desenlace de la fase grupal, en una visita a Paraguay programada para el miércoles 29 de mayo, en Asunción.

"Seguimos en carrera que es muy importante y tenemos que definir con Cerro Porteño. Es verdad que nos costó (jugar este partido), pero no nos llegaron por todos lados, fueron sólo centros. Tampoco fue tanto peligro", remató.