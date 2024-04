DT de Gary Medel lanzó frase machista tras la derrota de Vasco

El técnico Ramón Díaz causó polémica en la conferencia de prensa que dio después de la derrota de Vasco en el Brasileirao. El argentino estaba analizando el partido que su escuadra perdió 2-1 con Bragantino y al momento de criticar el arbitraje, hizo un comentario machista contra la jueza encargada del VAR.

"Con relación a los árbitros no podemos hablar mucho porque está el VAR, y en el último partido en casa, una señorita, una mujer, fue un penal y lo interpretó de otra manera. Que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que es bastante complicado, porque el fútbol es tan dinámico, tiene acciones tan rápidas", indicó el entrenador.

Treinta minutos después de la conferencia, el mismo Ramón Díaz buscó a los periodistas y señaló que fue malinterpretado: "Quiero perdir disculpas, pero me pareció que lo que quise decir es que una sola persona no puede decidir. Tener una decisión tan importante como en el fútbol y que el VAR tome decisiones tan importantes. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención".

El reclamo de Díaz, y su posterior comentario tildado como inaceptable por la prensa carioca, tiene que ver con el partido de Vasco ante Gremio cuando a los cuatro minutos Pablo Galdames reclamó una falta de Rodrigo Ely en el área grande. Al ver la jugada, la jueza Diane Muniz, responsable del VAR, incialmente consideró penal, pero se arrepentió y no recomendó la revisión.