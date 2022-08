Eduardo Vargas habló de su tormento tras expulsión en la Libertadores: "Caí en depresión"

El chileno Eduardo Vargas está pasando un complejo momento en Atlético Mineiro y habló sobre el tormento que ha vivido desde que fue expulsado ante Palmeiras en la Copa Libertadores, señalando que cayó en depresión por lo ocurrido.

"Cuando llegué, me sentí como el patito feo. No quería hacer nada, no tenía mucho, me sentía incómodo, nervioso. Luego me dijeron que me iban a castigar. Después de la expulsión, caí en depresión. Sentí que no quería nada. No quería salir a la calle, ni al supermercado", contó en entrevista con Globoesporte.

"Mis hijos vinieron el fin de semana, nos alojamos con mis amigos, sus hijos. Podría haberlos llevado al centro comercial, en cualquier lugar, pero no me apetecía, porque sabía que quizás los hinchas me mirarían de otra manera", aseguró.

No obstante, remarcó que está trabajando para volver a ser considerado en el club. "Estoy intentando, estos últimos tres meses, volver a ser convocado y mostrando toda la voluntad que tengo para cambiar la situación".

"Y luego ellos dirán si estoy bien. Si me quieren, me quedo", sentenció Vargas.

Cabe señalar que Vargas, para superar este problema, está trabajando junto a Lincoln Nunes, psicólogo especialista en rendimiento deportivo, quien explicó al citado medio que su labor es explicar a Vargas que él no fue el absoluto responsable de la eliminación de Atlético Mineiro ante Palmeiras en la Copa Libertadores.

"Quiere cambiar, es un gran deseo. Recuperar la confianza del club, y la afición. El pasado no cambia, pero el futuro se puede escribir de otra manera", explicó el especialista.

"Y también es importante no distorsionar la realidad. Lo digo porque Palmeiras tuvo dos jugadores importantes expulsados y ellos fueron mejores en los penales", sentenció.