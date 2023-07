En Brasil aseguran que James Rodríguez será refuerzo de Sao Paulo

El colombiano James Rodríguez parece tener listo su nuevo destino en el fútbol, ya que desde Brasil aseguran que el mundialista con los "cafeteros" será nuevo jugador de Sao Paulo.

De acuerdo a información publicada por el periodista Vene Casagrande, el volante de 32 años, que se encuentra en condición de libre, aceptó la propuesta del elenco "Tricolor" de un contrato por los próximos dos años.

"Sao Paulo aún no trata a James Rodríguez como "contratado" porque todavía van a empezar a intercambiar documentos, pero los representantes del mediocampista y el propio jugador ya llegaron a un acuerdo con la directiva tricolor para la firma del vínculo. Entonces, cuestión de tiempo", detalló el comunicador en sus redes sociales.

De oficializarse esta movida James hará su regreso al fútbol sudamericano luego de 13 años, y tendrá nuevo club tras haber salido de Olympiacos en abril pasado.

