Fluminense rescindió contrato a Marcelo luego de airada discusión con el DT Mano Menezes

Un remezón tuvo Fluminense tan solo 1 día después de haber igualado con Gremio en el Brasileirao, en una situación que involucró al experimentado Marcelo Vieira y al técnico del equipo, Mano Menezes.

Es que el lateral izquierdo de 36 años de edad tuo una acalorada discusión con Menezes en el encuentro en el que el Flu se midió a la escuadra del chileno Alexander Aravena este último viernes, en una imagen que dio la vuelta al mundo por el evidente enojo de ambos protagonistas del cruce.

Lo ocurrido en concreto fue que el estratega del conjunto Tricolor se disponía a hacer ingresar a Marcelo al partido, pero el exReal Madrid tuvo una reacción que no gustó a su jefe, quien terminó descartando la sustitución.

