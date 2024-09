Gremio de Aravena incrementó la crisis del Flamengo de Pulgar

Gremio vs Flamengo era el partido estelar de la jornada en el Brasileirao y tuvo cinco goles, por lo que no decepcionó a los miles de fanáticos que llegaron al Arena do Gremio.

Aunque solo hubo un ganador, fue un encuentro disputado de principio a fin y tuvo presencia chilena.

Gremio dejó en estado crítico al Flamengo de Tite y Pulgar

El elenco de Porto Alegre se quedó con el marcador por 3-2 con actuación estelar del delantero Diego Costa, quien marcó el tercer tanto para la lápida del Mengao y complicó el presente de Tite en la banca.

El delantero chileno Alexander Aravena ingresó en el minuto 87, mientras que el volante Erick Pulgar no estuvo presente en este encuentro.

Luego de este resultado, Flamengo deberá tomar el avión con destino a Montevideo para afrontar la vuelta ante Peñarol, el jueves 26 de septiembre a las 19:00 horas.