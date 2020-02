Paolo Guerrero extendió su vínculo con Internacional de Porto Alegre

Poco después de haber eliminado a Universidad de Chile en Copa Libertadores, Internacional de Porto Alegre anunció que el delantero peruano Paolo Guerrero renovó su vínculo con el club.

En sus redes sociales, el conjunto brasileño anunció que el experimentado atacante de 36 años extendió su vínculo hasta fines de 2021 con el "colorados.

"Goles: ok. Asistencias: ok. Contrato: ok. La renovación está ok: Guerrero es del Colorado hasta fines de 2021" fue el mensaje de Internacional.