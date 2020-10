Se revelaron los audios que sirvieron para acusar a Robinho por violencia sexual

El regreso del futbolista brasileño Robinho a Santos abrió otra polémica en las últimas horas, ya que se revelaron los audios que sirvieron para acusar al jugador por violencia sexual durante el año 2013, mientras militaba en las filas de AC Milan.

Fue el sitio Globoesporte el que dio a conocer el contenido de los pinchazos que usó la justicia italiana para condenarlo a nueve años de prisión.

La condena no llegó hasta 2017, cuando el ex seleccionado brasileño se encontraba en Atlético Mineiro, y desde entonces no ha pisado nuevamente Italia.

Robinho siempre negó las acusaciones y admitió que tuvo sexo oral con la víctima, pero que fue consentido.

Los audios entre Robinho y Jairo Chagas, quien dio un show musical la noche que ocurrieron los hechos:

"Menos mal que existe Dios porque yo ni toqué a la joven", indicó para reconocer en la secuencia que vio a algunos de sus amigos abusar de la víctima, pero no él.

"Eran cinco encima de ella", completó.

En otra llamada, Robinho llegó a reconocer que "intentó" el coito, frente a lo cual el músico le recordó lo siguiente: "Yo te vi cuando colocaste el pene dentro de su boca".

"Eso no significa follar", respondió el futbolista.

Una corte de apelaciones de Milán analizará las condenas contra Robinho y su amigo el próximo 10 de diciembre.