¡Terrible! Una bomba explotó en el bus de Bahía y dejó a tres futbolistas heridos

Una brutal situación vivió el club brasileño Bahía durante la noche de este jueves, ya que una bomba impactó el bus del equipo cuando llegaba al Arena Fonte Nova y dejó tres futbolistas heridos, debido a los vidrios que se rompieron con la explosión.

El hecho fue informado por el propio club en sus redes sociales: los heridos fueron Matheus Bahia, con cortes en los brazos; Marcelo Cirino, del cual no se detalló su estado, y el arquero Danilo Fernandes, quien más grave quedó, al recibir un golpe en la cara y cerca de un ojo, teniendo que ser trasalado en ambulancia a un hospital en Salvador de Bahía.

Este incidente ocurrió en la previa del duelo contra Sampaio Correa, por la primera ronda de la Copa del Nordeste. Pese al terrible incidente, el partido de todas formas se disputó.

El técnico Guto Ferreira habló tras el incidente y aseguró que Danilo estuvo a punto de perder el ojo por el impacto de la metralla.

"Rompieron el vidrio, la metralla golpeó a dos de nuestros jugadores, Danilo y Matheus Bahía. Matheus era muy superficial. Danilo no era nada más grave, pero estuvo al borde de perder un ojo, porque el corte fue demasiado cerca. Si una de las dos bombas entraba por donde entró la otra, seguramente hubiese causado una muerte allí", aseguró el entrenador.

En redes sociales, el club difundió lo ocurrido con imágenes de los vidrios rotos y sangre en los asientos del bus.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf