¿Van a seguir reforzándose? Flamengo quiere dar otro golpe al mercado con un ex Chelsea

Flamengo quiere seguir dando golpes al mercado y esta vez está negociando con un ex futbolista de Chelsea, que además tiene los títulos de la Premier y Europa League en su palmarés, entre otros.

Según informó Globoesporte, el "Mengao" va por Oscar, jugador que actualmente milita en el club Shanghai SIPG de China, aunque buscan la cesión del futbolista hasta fin de año.

El préstamo le sale demasiado caro al "Fla", por lo que están conversando directamente con el jugador, para que destrabe su situación y pueda llegar finalmente a Río de Janeiro.

Además, se viralizó una fotografía del volante con la camiseta del "Rubro Negro".

This pic ‘leaked’ is true: here’s Oscar wearing Flamengo shirt, now waiting for final details to be resolved with Shanghai SIPG. Green light expected soon for the deal to be completed. 🚨🔴⚫️ #Flamengo



…and despite the denials, Oscar is really close to join Flamengo. pic.twitter.com/B3ZG2XLzMc