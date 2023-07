"Bolillo" Gómez se llevó críticas por lanzar un desafortunado chiste en su presentación en Junior

El experimentado entrenador colombiano Hernán Darío Gómezs fue duramente criticado en redes sociales por un desafortunado chiste en su presentación en Junior de Barranquilla, con el que buscaba hacerle entender a sus futbolistas la importancia de perseverar.

"Una vez iba un cura con una monja en un taxi, y el cura empezó a ponerle la mano en la pierna a la monja. Esta le sacaba la mano y él insistió varias veces. Cuando llegaron a su sitio, el cura le dijo 'versículo 32 de la biblia', perseverancia... No dejemos de perseverar", expresó en tono de broma "Bolillo".

Esto le valió cuestionamientos por considerarlo machista y que avaló una situación de acoso a una mujer.

Revisa el hecho y las críticas:

Perseverar en acosar a una mujer no es ningún ejemplo de NADA. Este tipo de discurso es misógino y no debería permitirse en ningún escenario. Es indignante que tras haberle pegado a una mujer, el bolillo no haya aprendido a respetar a las mujeres todavía.

pic.twitter.com/d7EdtbJPmV