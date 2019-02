Entrenador de Junior explicó ausencia de Matías Fernández: Todavía no está para 90 minutos

El estratega aseguró, eso sí, que el ex AC Milan se ha adaptado bien al equipo.

El entrenador de Junior de Barranquilla, Luis Fernando Suárez, comentó que la ausencia del volante nacional Matías Fernández en el último partido del equipo se debió a que todavía "no está para jugar un partido completo".

El equipo "Tiburón" empató 3-3 el domingo con Independiente Santa Fe, resultado que lo dejó en la tercera posición en la liga colombiana.

"Matías no está para jugar 90 minutos", aseguró el entrenador en conferencia de prensa.

Eso sí, afirmó que el ex Colo Colo "se está adaptando rápido al equipo" y aseguró que no cita jugadores para no desgastarlos.

"Hago cambios de jugadores, pero eso no es rotación. Estamos jugando un partido cada tres días y no puedo matar a mis futbolistas", puntualizó.