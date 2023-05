Lamentable: Pelea entre barras dejó dos muertos y 14 heridos

Durante la madrugada de este domingo, barristas de Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentaron en una batalla campal a las afueras del estadio, luego del clásico paisa entre ambos elencos por la Primera División colombiana.

Horas después del choque que ganaron los "verdolagas" por 1-3 en la noche del pasado sábado, dos bandos de ambas hinchadas se cruzaron en la calle Carrera 70, cercana al "Atanasio Girardot", donde se atacaron mutuamente. Versiones apuntan a que la gresca fue iniciada por la parcialidad de Independiente.

"Infortunadamente dos ciudadanos perdieron la vida, los cuales fueron atacados por armas cortopunzantes y objetos contundentes", señaló el coronel Henry Bello, de la policía de Medellín, a los medios locales. Ambos cuerpo fueron abandonados en la vía pública prácticamente desnudos.

Además de las víctimas fatales, identificadas como Anderson Jaramillo (34 años) y Alejandro Gallego (25) — fanáticos del DIM y Nacional, respectivamente—, 14 personas resultaron heridas en la batalla campal.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró en su cuenta de Twitter que se dará "200 millones (de pesos colombianos, casi 35 millones de pesos chilenos) de recompensa a quienes nos ayuden a identificar y judicializar a los responsables. Posteriormente, el edil volvió a repudiar el hecho por escrito.

No quedará ninguno libre. Quienes participaron en la riña no son hinchas, son asesinos. No es el estadio sino la cárcel lo que les espera. Tenemos suficiente material probatorio, videos y testimonios. La fiscalía ha delegado un fiscal especializado. Se suman 15 agentes de la…