Perea y su salida de Junior tras polémico asado: Una cerveza es menos dañina que una Coca Cola

El entrenador colombiano Luis Amaranto Perea comentó su polémica salida de Junior de Barranquilla, luego de una deficiente campaña y un polémico asado con el plantel de su ex equipo.

En conferencia de prensa, Perea dijo que "se hizo un asado y yo autoricé unas cervezas, nada más. Parece que a veces llevamos las cosas a los extremos. Si por el momento del equipo eso se va a escandalizar, lo puedes escandalizar, pero al final yo di la orden".

"Me pareció una buena actividad para quitarle un poco de tensión al grupo, un asado, estábamos compartiendo entre nosotros y creía que una cerveza es menos dañina que una Coca Cola. No hay misterio, eso no es algo ni para matar ni para exagerar", agregó.

Junior se ubica duodécimo en el Torneo de Clausura mexicano con apenas seis puntos, luego de cinco partidos disputados.