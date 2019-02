Técnico de Junior: La llegada de Matías Fernández fue pedida expresamente por mí

El director técnico de Junior de Barranquilla, Luis Fernando Suárez, habló sobre la llegada del volante nacional Matías Fernández al cuadro colombiano y aseguró que el fichaje del jugador fue pedido "expresamente" por él y que habrá que darle un compás de espera para adaptarse.

"El pedido (por Matías Fernández) es expresamente hecho por mí. Les pedí a ellos (los dirigentes) si podían traerlo. Durante todo este tiempo lo que han querido hacer es darme el gusto, no sólo ha sido con esto, sino con el que pudiéramos dejar a muchos que pensamos que podían irse y creo que eso es lo mejor para mí", puntualizó.

Suárez también confesó que Matías le contó que "tenía muchas ganas de venir y deseos de estar acá".

"Fue compañero de Sebastián Viera en España, de Carlos Bacca (en AC Milan), entonces ya conoce más o menos el medio. También tiene algo de conocimiento de cómo es el equipo y cómo se vive acá", añadió.

Además aseguró que pese ha que viene con buen ritmo de competencia, habrá que tener paciencia con la adaptación del volante.

"Está bien físicamente, no tiene ningún problema, está con ritmo de competencia, así que en ese sentido me parece que no va a tener ningún problema en llegar acá. Lógicamente habrá que darle un compás de espera que es normal, adaptarse a la ciudad, al clima y se necesita tener un poco de paciencia", comentó.