Carlo Ancelotti es el primer DT en eliminar en tres ocasiones a Guardiola en Champions

Real Madrid eliminó a Manchester City en cuartos de final de la UEFA Champions League y su entrenador Carlo Ancelotti, logró un importante hito sobre su colega rival en esta ocasión, Pep Guardiola.

El hecho es que Ancelotti es el primer DT en dejar en el camino en tres ocasiones a Guardiola, en llaves directas de la Liga de Campeones.

La primera se produjo en 2014, en el primer paso del italiano en la "Casblanca" cuando en semifinales tumbó a Bayern Munich, elenco en el que estaba Pep y en el que también brillaba el chileno Arturo Vidal.

Las otras dos fueron en un Madrid-City, una hace dos años en semifinales y la otra en esta edición, llave que finalizó con una apasionante tanda de penales este miércoles en el Estadio Etihad.

Además, "Carletto" llegó a su décima semifinal de Champions, contando sus pasos por AC Milan, Bayern Munich y el Madrid.

Las tres veces que le ganó a Guardiola en llaves de Champions:

Carlo Ancelotti se convirtió en el PRIMER ENTRENADOR en eliminar en tres ocasiones a Pep Guardiola de la UEFA Champions League.



✅️ 2014 en semifinales (vs. Bayern)

✅️ 2022 en semifinales (vs. Manchester City).

✅️ 2024 en cuartos (vs. Manchester City. pic.twitter.com/i761NMb6em