Christiane Endler anticipó final de la Champions: Si controlamos el mediocampo podemos hacer mucho

La arquera chilena Christiane Endler habló en la semana previa a la disputa de la final de la Liga de Campeones femenina, donde Olympique Lyon jugará por eltítulo este sábado ante FC Barcelona en Turín.

Para la golera nacional, "no me imagino a Barcelona no teniendo mucho el balón. Hay que ser inteligentes y saber cómo contrarrestar y cómo ordenarse. Nosotras también ejercemos una presión importante y buscamos que no puedan jugar. El que gane el medio del campo probablemente sea el que logre triunfar".

En declaraciones ante la prensa, dijo que en la escuadra gala son fuertes y eficaces en delantera, y que además "somos un equipo que tiene quizás no tantas ocasiones pero las que tiene las marca. Los balones parados también, ahí podemos marcar una diferencia y el juego, si logramos controlar el mediocampo podemos hacer mucho, tenemos buen mediocampo".

La final de la Champions League será este sábado desde las 13:00 horas.