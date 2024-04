Germán Burgos fue despedido por comentarios racistas contra Lamine Yamal

Durante la transmisión de la previa del duelo de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain y FC Barcelona, en el momento en que la cámara se quedó con la imagen del jugador catalán Lamine Yamal dominando la pelota, Germán Burgos, exportero argentino que estaba comentando el partido, aseguró que "si no le va bien, termina en un semáforo".

Las declaraciones del comentarista hicieron eco rápidamente en las redes sociales criticando el tono de los dichos de Burgos. Una vez terminado el partido que fue una victoria por 3-2 para los azulgranas, el periodista del mismo medio Ricardo Sierra, contó que por causa de los comentarios del exjugador argentino ninguno de los clubes iba a declarar una vez terminado el encuentro.

"En cumplimiento con el código de conducta interno de Movistar Plus+, que contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio, la plataforma tomó medidas después del episodio vivido ayer donde uno de sus colaboradores hizo comentarios inadecuados sobre el jugador Lamine Yamal", publicó el canal español en un comunicado.

Más tarde, fue el mismo Burgos que a través de sus redes sociales se disculpó por sus dichos.

"No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA ni a la plataforma en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social", comenzó.

"Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario. El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo!¡Nos vemos en fútbol", cerró el trasandino.