Guardiola tras el empate con Real Madrid: La calidad no se demuestra marcando goles

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, repasó la igualdad como visita de su escuadra ante Real Madrid en la semifinal ida de la Champions League y destacó la importancia del cómo se juega más que las anotaciones, además de reconocer la buena defensa "merengue".

"En los primeros minutos fuimos mejores. La calidad no se demuestra marcando goles. Hemos estado ahí y encontramos el gol cuando el Madrid estaba jugando mejor. Así es el fútbol. Ahora sabemos lo que hemos hecho. Hay que encontrar el equilibrio y ver si podemos atacar un poco", indicó en conferencia de prensa.

"Alaba y Rudiger estaban muy cerca de Haaland y no ha sido fácil encontrarle el hueco. A lo mejor tenemos que ajustar algo en el partido de vuelta. Jugar con un poco más de ritmo. Estaremos mas cómodos con nuestra gente. El que gane, pasará a la final", dijo.

"Me habría gustado ganar, claro. No esperaba hacer el partido que hemos hecho, no esperaba ganar por una gran diferencia. Ellos tienen la capacidad de juntarte en una zona y luego ir al otro lado. Es difícil de contrarrestar. Tengo una idea de cómo hacerlo para ajustar eso para la vuelta. Nos puede hundir Vinicius. Veremos en el próximo partido", apuntó en su análisis.

"Estoy muy contento con el juego que hemos hecho y con el resultado. Sé contra el equipo que jugamos, lo vi el año pasado. Estoy muy, muy satisfecho con nuestro equipo, finalizó Guardiola, sin descartar un posible ingreso del argentino Julián Álvarez en la revancha del miércoles 17 de mayo (15:00 horas Chile).