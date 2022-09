Hinchas de Olympique de Marsella causaron polémica por retirar bandera LGBTIQ

Un grupo de hinchas de Olympique de Marsella que estuvo presente en la caídaen la Liga de Campeones, en el Tottenham Hotspur Stadium, causaron polémica, se enfrentaron con la policía y retiraron una bandera del orgullo LGBTIQ ubicada en una de las tribunas.

Además, según publica el medio Mirror, los simpatizantes del equipo en que juega Alexis Sánchez trataron de forzar la entrada a una de las galerías en que se encontraban los fanáticos locales para enfrentarlos.

También reportaron que hubo espectadores visitantes que lanzaron bengalas al sector de los locales.

Por otro lado, surgió un video en redes sociales en el cual los forofos "olímpicos" quitaron una bandera multicolor.

Marsella pedió 2-0 con los londinenses en un partido que Alexis se perdió por una suspensión que arrastraba desde Inter.

Marseille removing the LGBT flag away at Tottenham last night. pic.twitter.com/rdLvYivUzq