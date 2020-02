Josep Guardiola anticipa la Champions: Sueño en cómo jugar ante Real Madrid

Josep Guardiola, entrenador de Manchester City, dijo en una entrevista que si Real Madrid elimina a su equipo de la Liga de Campeones, quizás el dueño del club y lo despida. Además, sostuvo que "sueña" en cómo jugar el cruce con los "merengues".

El entrenador español bromeó sobre el asunto en una entrevista con Sky Sports a dos semanas de enfrentarse a los blancos en los octavos de final de la Champions.

"Si no lo conseguimos (eliminar a Real Madrid y ganar la Champions), el dueño puede que llame a mi puerta y me despida. O a lo mejor no, a lo mejor viene y me dice que está bien y que hay que mejorar", apuntó.

Guardiola también expresó su deseo por conquistar la Liga de Campeones, trofeo que no levanta desde 2011, cuando aún dirigía a Barcelona.

"Quiero ganar la Champions. Sueño con cómo jugar contra el Madrid, son semanas felices en las que me imagino qué hacer para ganarlos", manifestó.

Sobre el éxito como entrenador, Guardiola quitó importancia a la presión que sufre en Inglaterra para ganarlo todo y puso como ejemplo a Liverpool.

"Liverpool tardó cuatro o cinco años en ganar su primer trofeo, es un proceso. Cuando eres un determinado entrenador parece que tienes que ganarlo todo. Es imposible ganarlo todo. No puedo asegurar ganar todos los títulos. Me encantaría, pero no soy suficientemente bueno para hacerlo", aseguró.

"Nunca he sentido que he sido el mejor, ni siquiera cuando ganamos el sextete en Barcelona".

Además, Guardiola también habló sobre Leo Messi y expresó su deseo porque el astro argentino permanezca en el Barcelona: "Espero que se quede ahí, es mi deseo".