Josep Guardiola: No me gustaría jugar en la Champions League sin público

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, dijo estar consciente que es posible que en la Premier League tengan que disputar partido sin público a raíz del coronavirus, pero estimó que eso "no tiene sentido" y que no le gustaría para un duelo de la Champions.

"Estamos conscientes -del coronavirus-, porque ya pasó en Italia, donde la liga se suspendió, y en España los partidos se jugarán a puertas cerradas. Creo que también pasará acá", manifestó.

"Tenemos que preguntarnos si sirve jugar el fútbol sin espectadores. Si la gente no viene a ver los partidos no tiene sentido, no me gustaría jugar en la Champions League sin público, pero seguiremos las instrucciones", declaró.

"Nosotros estamos acá por la gente. Un partido, dos partidos, quizás, pero no más, esto lo hacemos por la gente. No me gustaría jugar sin gente en el estadio", prosiguió para luego sostener que "si la UEFA dice que debes jugar a puertas cerradas, entonces lo haremos, pero la salud es lo más importante".

"Cuando era pequeño jugaba en la escuela sin gente viéndome, pero nunca por el coronavirus", complementó.

También Guardiola dedicó palabras al portero Ederson, criticado por sus equivocaciones en el derbi de Manchester: "Es un arquero extraordinario. Tú -dijo a un periodista- o yo no podemos cometer errores, pero los jugadores pueden".