La UEFA anuló cruces y repetirá sorteo de octavos de final de la Champions

El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones se repetirá por completo durante este lunes, tras los problemas surgidos en la extracción de las bolas.

Esta medida fue explicada por la entidad que rige al fútbol europeo como un problema técnico en el software entregado por un proveedor externo, que posibilitaba que los oficiales supieran qué equipos eran "elegibles para jugar contra otro".

Esto causo un error material que obligará a realizar otra vez el sorteo de los 16 emparejamientos.

El problema surgió cuando tras salir la bola de Villarreal, el ex jugador ruso Andrey Arshavin sacó la de Manchester United como rival, cuando no se podían enfrentar ambos equipos, que ya se habían medido en la fase de grupos.

Más tarde, la bola de Manchester United no se introdujo entre los posibles rivales de Atlético y sí la de Liverpool, al que ya se enfrentó en fase de grupos.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.