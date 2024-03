La UEFA presentó el nuevo formato de la Champions League

La UEFA, a través de un video publicado en redes sociales, dio cuenta del nuevo formato que tendrán tanto la Liga de Campeones, su competición más importante, como la Europa League y la Conference League.

A partir de la temporada 2024-25 se acabarán los grupos y solo habrá una liga de 36 equipos, aunque no jugarán todos contra todos, sino que cada elenco disputará ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos clasificados del primero al octavo lugar avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que aquellos del noveno al vigésimo cuarto lugar se enfrentarán en un play-off previo para determinar otros ocho clasificados a octavos. Desde ahí en adelante se continuará con el formato de eliminación directa.

Los equipos ubicados en los puestos del vigésimo quinto al trigésimo sexto serán eliminados de la competición.

La Europa League y la Conference League tendrán formatos similares al de la Champions y con 36 equipos en la primera fase.

Eso sí, la Europa tendrá 8 partidos en fase de grupos y la Conference 6.

