Liverpool homenajeará a la Reina Isabel II en Champions League contra Ajax

Liverpool homenajeará la figura de la reina Isabel II, fallecida el pasado jueves, en su partido de Champions League contra Ajax, este martes 13 de septiembre.

En un comunicado, el elenco "red" informó que se guardará un minuto de silencio antes del arranque del encuentro y los dos equipos llevarán brazaletes negros en señal de respeto. Además, las banderas ondearán a media asta en el estadio y se mantendrán así durante el tiempo que dura el período de duelo.

Además, los escudos del club en todas las prlataformas de redes sociales se cambiaron a tonos blanco y negro, en señal de luto.

En el escrito también se recordó la reclación de la institución con la monarca, quien acudió a la inauguración de la galería Centenary Stand de su estadio en 1993 y entregó el trofeo de campeón al capitán Ron Yeats en la final de la FA Cup 1965.

Liverpool Football Club will mark the passing of Her Majesty The Queen at Tuesday’s Champions League tie against AFC Ajax.