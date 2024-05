Luis Enrique: En francés sólo aprendí a decir ‘Vamos a ganar’

La Champions League vivirá esta semana los partidos de revancha de las semifinales. El primer partido que definirá al equipo que irá a la disputa de la “orejona” será el del PSG y el Borussia Dortmund, que cuenta con la ventaja en la ida de los alemanes que ganaron por 1-0, aunque el técnico de los parisinos, Luis Enrique, apuesta por la remontada.

El adiestrador español cree, en todo caso, que sería un error pensar de forma única en anotar dos goles para alcanzar el paso a la final: “Si piensas eso, queda lejos. No hay que marcar dos, hay que marcar uno primero. Dos goles se marcan en tres segundos, pero también puedes sufrir dos. Creo que va a ser un partido parecido al de la ida".

Luis Enrique y el “vamos a ganar”

El técnico del PSG en medio de la conferencia, previa al partido con el Borussia Dortmund se mostró optimista, y recurrió al francés para ello: “On va gagner, que significa ´’vamos a ganar’ es la única frase que sé decir en francés, y como me gusta, sólo pienso que mi equipo va a ganar”.

Muy propio del estilo de Luis Enrique sobre el cierre de la conferencia fue abordado por un medio hispano que le consultó por una eventual eliminación: “Es una pregunta muy española. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser lo peor que no pasemos ¿no? Pues si no pasamos a la final, continúa la vida, al día siguiente saldrá el sol, cuando sale el sol en París es maravilloso y seguiremos adelante. Aplaudiremos al rival aunque no lo haya merecido, y nos levantaremos al otro día jodidos pensando que el año siguiente volveremos a intentar estar en la final”. Luego de lo cual se paró y se fue.

El partido entre alemanes y franceses se jugará este martes a contar de las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Parque de Los Príncipes en París con el arbitraje del italiano Daniele Orsato.